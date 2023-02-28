Toyota Camry 9 поколения получит яркий дизайн и турбомотор: раскрыты подробности

Компания Toyota работает над новым, девятым по счету поколением своей легендарной модели Camry. Ожидается, что с переходом в следующую генерацию японская 4-дверка получит более выразительный внешний облик, а также салон, отвечающий всем современным стандартам D-класса.

Подробности о Camry 9 поколения раскрыла австралийская пресса, сопроводив инсайдерскую информацию рендерами.

Согласно сведениям журналистов из «зеленого континента», новая «Камри» будет представлена в 2024 году. Разработка модели явно несколько затянулась. Если раньше все Camry меняли поколения каждые 5 лет, то на этот раз модель в кузове XV70 продержится на конвейере на 2 года дольше, чем ее предшественники.

В основу седана должна лечь архитектура TNGA-K, на которой была построена в том числе и нынешняя модель. Предполагается, что новая Camry прибавит в размерах, заняв место покинувшего рынки большинства стран «старшего» Avalon.

Дизайн четырехдверки должен заметно поменяться и стать более выразительным. Передняя часть с заостренным «носом» и тонкими фарами будут напоминать последние Toyota Prius и Crown.

Внутри ожидается появление всех современных атрибутов машин в этом классе, включая виртуальную панель приборов и большой сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Линейка двигателей модели пока остается засекреченной, но австралийцы пишут, что для Camry 9 припасут прежний 2,5-литровый бензиновый мотор и гибридную силовую установку, но проведут с ними модернизационные работы.

А вот на 3,5-литровый V6 в новом поколении можно не расчитывать. Его должна заменить 2,4-литровая «наддувная четверка», выдающая 265 л.с.