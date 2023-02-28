В продажу вышел Haval Dargo 2 поколения по цене 1,4 миллиона рублей

На российском рынке продажи кроссовера Haval Dargo начались только в прошлом году, однако в Китае уже приступили к приему заказов на вторую генерацию этой модели. За кроссовер просят минимум 19 тысяч 550 долларов или чуть более 1 миллиона 400 тысяч рублей.

Ранее в «Поднебесной» кроссовер носил название H-Dog, но с переходом в новое поколение был переименован в Dargo. Новинка заметно отличается от модели, которую сейчас собирают на мощностях завода Haval в Тульской области. Разница заключается как в увеличенных габаритах, так и растянутой колесной базе.

Длина машины составляет 4705 мм (+85 мм), ширина – 1908 мм (+18 мм), высота – 1780 мм, а расстояние между осями равно 2810 мм (+72 мм).

Внешний облик кроссовера стал более выразительным, но сохранил нотки брутальности, а в салоне изменению подверглось практически все, что можно было поменять.

Так, например, диагональ экрана в составе цифровой комбинации приборов прибавила в размерах до 12,3-дюймов, тогда как в составе мультимедийной системы задействован 14,6-дюймовый дисплей.

Центральную консоль было решено обтянуть кожей, а селектор трансмиссии позаимствовать у Tank 300.

Двигателей на выбор пока заявлено только два – это 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 238 лошадиных сил, а также полуторалитровый турбированный агрегат на 184 л.с. Трансмиссия – «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

В будущем линейка силовых установок Dargo 2 поколения пополнится гибридными вариантами, но в Россию их, скорее всего, не привезут. А вот бензиновые модификации имеют шанс на локализацию в РФ, правда не в перспективе ближайших лет.