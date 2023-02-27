Владелец Tesla Model X покрыл кузов машины 14 тысячами монет

Владелец Tesla Model X привлек внимание своих сограждан, а также сотен тысяч пользователей Интернета после того, как его автомобиль стал достоянием общественности. Мужчина покрыл свой автомобиль более чем 14 тысячами пятицентовых монет, чем вызвал фурор в социальных сетях.

Пользователь «Reddit» под ником «Machidalgo» подсчитал, что для покрытия автомобиля было использовано от 14 тысяч 112 до 14 тысяч 238 пятицентовых монет. С учетом веса клея он подсчитал, что такая доработка увеличила массу машины на 33 – 34 килограмма.

Если добавить в уравнение пробег, то, согласно по паспортным данным это может привести к потере от 9 до 19 километров в запасе хода по сравнению с обычным Model X без монетного покрытия.

Стоимость всех наклеенных монет эквивалентна примерно 710 долларам или около 672 евро. Так что такая доработка оказалась гораздо дешевле, чем покраска или оклейка автомобиля пленкой.

Впрочем, есть мнение, что под слоем монет все же может находиться пленка, чтобы владелец машины мог снять все это нестандартное покрытие в случае, если оно ему надоест.