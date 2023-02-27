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Раскрыты автомобили, которые собирают в России по упрощенной схеме

Стали известны модели, выпуск которых в России ведется по упрощенному методу

Текст: Алексей Шмидт
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Летом 2022 года в России вступили в силу облегченные правила производства автомобилей, связанные с санкциями в отношении российских автозаводов. С тех пор и по сегодняшний день каждая страна, входящая в состав ЕАЭС (в том числе и Россия), имеет право самостоятельно устанавливать требования к автомобилям, выпуском которых занимается. 

При этом эксплуатировать собранные в упрощенном порядке машины на территории другого государства без соответствующего соглашения нельзя. Сейчас российские заводы могут собирать в стране машины, экологический класс двигателей которых ниже стандарта «Евро-5». Кроме того, в их оснащении могут отсутствовать системы ABS и ESP, а система «ЭРА-ГЛОНАСС» не обладать функцией автоматической активации в момент аварии.

Из тех автомобилей, которые в упрощенном порядке сейчас собирает компания «АвтоВАЗ», можно выделить только модели Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. 

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Что касается второго по величине в стране отечественного завода, занимающегося массовым выпуском машин (УАЗ), то с его конвейера сейчас сходит упрощенный внедорожник Hunter (варианта моторов два – «Евро-0» и «Евро-5»).

При этом бестселлеры Ульяновского предприятия «УАЗ Патриот» и «УАЗ Пикап» на данный момент выпускают только с МКПП, а их моторы могут соответствовать стандарту как «Евро-2», так и «Евро-5». 

Предполагается, что «УАЗ» вернет в арсенал своих машин системы ABS, ESP и подушки безопасности к началу 2024 года. Что касается «АвтоВАЗа», то он собирается сделать это уже в этом году.  

Источник:Цена Авто
Фото:УАЗ

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