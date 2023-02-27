Завышенные цены китайских автомобилей объяснили жадностью

Китайские автомобили продолжают увеличивать свою долю на российском рынке. Впрочем, продажи при этом не бьют рекорды. Одной из причин такого расклада являются неоправданно высокие цены. Причем как на машины, которые были выпущены в самой «Поднебесной», так и на модели, локализованные на территории Таможенного союза.

Взяв калькулятор в руки, а затем примерно сравнив сколько стоит тот или иной автомобиль в КНР и он же, но уже в России, можно ужаснуться. Разница составляет примерно полтора-два раза.

По мнению экспертов, такая ситуация обусловлена в первую очередь жадностью китайских автопроизводителей, а также российской таможни.

«И те, и другие воспользовались сложившимися обстоятельствами на российском рынке», – заявил член совета директоров ГК «ДОЛАВТО» Сергей Климов.

Он же назван ту разницу в цене, которая в теории должна была иметь место в случае ввоза китайских автомобилей из «Поднебесной».

«Наша цена должна отличаться от цены в Китае на размер транспортных издержек плюс таможенные платежи 5-10%», – отметил эксперт.

Аналогичное мнение выразил глава дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников. По его словам, многие недобросовестные дилеры целенаправленно завышают заявленные автопроизводителем рекомендованные розничные цены, поскольку альтернатив китайской продукции для российских покупателей в стране за исключением отечественных машин сейчас попросту нет.