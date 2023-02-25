Новое поколение Toyota Alphard: раскрыты подробности

Toyota готовится к скорой премьере нового поколения минивэна Alphard. Официальная премьера модели, по слухам, запланирована на май 2023 года, а продажи автомобиля начнутся в середине лета.

С переходом в следующую генерацию размеры машины практически не изменятся. Длина новинки должна составить 4940 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1880 мм, а размер колесной базы оказаться примерно 3010 мм.

Если не считать уменьшение высоты на 65 мм, то габаритные параметры нового Alphard окажутся плюс-минус такими же, что и у его предшественника. Внешне автомобиль должен получить небольшие изменения, затрагивающие его декор и светотехнику.

Внутри минвиэна ожидается 3-рядная 7-местная компоновка по схеме 2+2+3. Два отдельных кресла на втором ряду получат независимые панели удавления с сенсорным дисплеем, а также двойной люк в крыше.

Техническая сторона нового Alphard, разумеется, пока держится в секрете. Тем не менее, иностранные СМИ утверждают, что для модели уже определили гибридную силовую установку, состоящую из новейшего 2,5-литрового бензинового мотора и электромотора. Максимальная отдача ДВС составит 205 лошадиных сил, а пиковый крутящий момент будет равен 250 Нм.

В качестве трансмиссии выступит бесступенчатый вариатор, способный работать как в связке с передним приводом, так и полным.

Альтернативный вариант – связка 2,5-литрового двигателя на 211 л.с. и электромотора, а также полного привода.