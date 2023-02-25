Посмотрите на, возможно, самый маленький пожарный автомобиль в мире

Япония – страна, где сконцентрировано больше всего кей-каров (компактных автомобильчиков с небольшими моторами). В некоторых отдельных случаях эти машины выступают в качестве основы для пожарных машин. Об одном из таких автомобилей, обнаруженном в США, поведали блогеры.

Речь идет о Honda Acty Crawler, на базе которого был спроектирован, возможно, самый маленький пожарный автомобиль в мире. Длина машины составляет всего 3,3-метра, но при всем этом эта 2-дверка является трёхосной.

Машину разработали специально для Олимпийских игр в Нагано. В качестве базы для нее задействовав Honda Acty Crawler 1996 года выпуска. Всего таких автомобилей было создано 5 штук. Все они могут похвастать наличием системы полного привода.

На сдвоенные колеса инженеры специально установили гусеницы, что позволяло пожарной машине в случае необходимости без проблем забираться на заснеженные горные склоны (Олимпиада, напомним, была зимней).

В арсенал пожарного Acty Crawler вошли: сирена, проблесковые маячки и рация, а также множество креплений для того, чтобы перевозить оборудование, предназначенное для тушения пожаров.

В качестве двигателя в таком микро-каре использовался 656-кубовый бензиновый мотор, выдающий 44 лошадиные силы. Двигатель был способен разгонять, возможно, самую маленькую пожарную машину в мире до скорости в 105 километров в час.

После того, как Олимпиада закончилась, Honda Acty Crawler был снят с пожарной службы. Тем не менее, до этого момента машина успела накатать более 3 тысяч километров. Сейчас ее собираются продать на одном из аукционов.