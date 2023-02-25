«УАЗ City» не выйдет в продажу: совместное предприятие «Соллерс» и Isuzu ликвидируют

В конце 2021 года стало известно о том, что совместное предприятие «Соллерс» (включает в себя Ульяновский автозавод) и Isuzu разрабатывают новый грузовик, который получит условное название «УАЗ City». Модель проектировалась в рамках единого специнвестконтракта. Спустя почти полтора года выяснилось, что проект будет свернут.

В качестве архитектуры для новинки должна была выступить адаптированное шасси и кабина грузовика Isuzu N-серии. За счет бескапотной компоновки «УАЗ City» мог бы похвастать широкими возможностями для переоборудования, а также адаптивность под нужды клиентов.

Планировалось, что комплектовать грузовую модель СП «Соллерс» и Isuzu будут бензиновыми моторами производства «ЗМЗ», а также новой коробкой передач компании «УАЗ». Выпуск автомобиля собирались наладить в 2023 году.

Реализация проекта должна была стать взаимовыгодном сделкой как для Isuzu и «УАЗ», так и администрации Ульяновской области, соответствуя планам Минпромторга РФ.

Теперь же выяснилось, что никакого «УАЗ City» не будет. Согласно информации, появившейся в Сети, юридическое лицо совместного предприятия отечественной и японской компаний ликвидируют. Это связано с тем, что компания Isuzu объявила об уходе из России, а также о расторжении заключенного в 2018 году специального инвестиционного контракта (СПИК).

Компания «Соллерс» от выхода Isuzu из совместного предприятия пострадать не должна, поскольку не успела начать инвестировать в производство.