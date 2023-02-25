Раскрыта информация о возможном флагман-кроссовере «Москвич»: он будет 7-местным

Возрожденная марка «Москвич» уже вывела на российский рынок две свои первые модели – ими оказались кроссоверы c индексами «3» и «3е», ставшие клонами китайских «паркетников» JAC JS4 и JAC E40X.

Ближайшими новинками Московского автозавода должны оказаться автомобили «Москвич 6» и «Москвич 5». Первый будет представлять собой перелицованную копию кроссовера JAC S7, тогда как последний лифтбэка Sehol A5 Plus. Но останавливаться на этом «Москвич» не намерен.

В последнее время в Сети массово обсуждается вопрос о том, каким будет флагман SUV-линейки столичного предприятия. Учитывая сотрудничество с компанией JAC, выбор из линейки этой марки очевиден – таким кроссовером может оказаться перелицованный Sehol X8 Plus.

Если эта информация подтвердится, то потенциальный будущий флагман «Москвича» будет иметь длину 4825 мм, ширину – 1870 мм, высоту – 1758 мм, а также размер колесной базы равный 2830 мм. Таким образом, по всем показателям он окажется крупнее своего конкурента в лице Chery Tiggo 8 Pro.

Для покупателей Sehol X8 Plus предложен выбор из 6- или 7-местного салона, так что самый дорогой «Москвич» практически наверняка будет трёхрядным.

Двигатель для этого кроссовера у него на родине заявлен только один – 1,5-литровый «наддувный» агрегат, выдающий 184 лошадиные силы. Привод, как и в случае с «младшими» кроссоверами «Москвич», может быть только передним.

Представители Московского автомобильного завода все домыслы о том, какая модель JAC может выступить в качестве флагмана SUV-линейки марки «Москвич», пока предпочитают не комментировать.