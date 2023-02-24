Шведско-китайский кроссовер Lynk & Co 05 обновится и будет представлен в марте 2023 года

Компания Lynk & Co, принадлежащая концерну Geely, определилась с датой дебюта обновленного кроссовера с индексом «05». Официальная премьера новинки состоится меньше, чем через месяц – в марте 2023 года.

С рестайлингом «паркетник» шведско-китайского автопроизводителя должен обзавестись новым цветом кузова и несколькими новыми расцветками внутреннего убранства. Внутри ожидается появление новых сидений, выполненных в гоночном стиле, и оборудованных системой вентиляции.

Изменению должна подвергнуться в том числе и мультимедийная система кроссовера, которая с обновлением будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.

Для покупателей предложат на выбор сразу девять вариантов дизайна колесных дисков. Правда их диаметр будет безальтернативным – только 19 дюймов.

Для дорестайлингового кроссовера были доступны сразу несколько вариантов двигателей – 1,5-литровая турботройка от компании Volvo, выдающая 180 лошадиных сил, 2-литровая «наддувная четвёрка» с отдачей 190 «сил», а также 2-литровая «турбочетверка» на 254 л.с. Кроме того, у Lynk & Co 05 имелась также гибридная версия. И пока для нового кроссовера подтверждена только она.

Такая силовая установка состоит из полуторалитрового мотора, работающего в паре с электрическим двигателем и накопителем энергии в виде литий-никель-марганец-кобальт-оксидной батареи.

Сколько будет стоить обновленный кроссовер пока неизвестно, но за его дореформенный вариант в Китае просили минимум 250 тысяч юаней (примерно 2 миллиона 700 тысяч рублей).