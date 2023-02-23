В Белоруссии появился 7-местный кроссовер Geely Okavango: в России он будет стоить на миллион дороже

Компания Geely начала продажи на белорусском рынке нового семиместного кроссовера Okavango. Автомобиль, внутри которого может разместиться до семи человек, оснащается полуторалитровым турбированным «наддувным» бензиновым мотором, выдающим 190 лошадиных сил. Связку ему составляет 7-скоростной «робот» и безальтернативный передний привод.

Как и в случае с моделью Atlas Pro ассистирует бензиновому ДВС Okavango довесок в виде 48-вольтового стартер-генератора.

С точки зрения размеров автомобиль близок к корейскому Hyundai Santa Fe. Длина кроссовера составляет 4835 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1780 мм, а размер колесной базы равен 2815 мм.

Цены на Okavango уже раскрыты. За семиместный вседорожник Geely собираются просить минимум 97 тысяч 200 белорусских рублей. При пересчете на российскую валюту это около 2 миллионов 585 тысяч рублей.

О том, когда планируются поставки Okavango в Россию, пока ничего неизвестно, однако прием предзаказов на такие машины дилеры начали еще в январе этого года. Причем, судя по всему, речь идет совсем не о ввозе автомобилей по схеме «параллельный импорт» (хотя ОТТС на модель пока не получено).

При этом предварительные цены уже раскрыты. За Okavango в России планируют просить от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Как и в случае с белорусским рынком, комплектация будет только одна – Flagship.

Если информация с предварительной стоимостью нового кроссовера Geely подтвердится, то в России этот автомобиль окажется дороже, чем в соседней стране, более чем на 1 миллион рублей.