Ford креативно разобрался с проблемой возгорания своих машин

В ноябре прошлого года компания Ford обнаружила у внедорожника Bronco и кроссовера Escape проблему, которая может вызывать возгорания. Все это привело к масштабному отзыву машин. А теперь, спустя почти три месяца, стало известно, в чем была причина воспламенений автомобилей и вариант решения этой неисправности.

В документе, опубликованном адвокатской конторой «HBSS», раскрыты подробности, которые выяснились в ходе судебных разбирательств в отношении компании Ford Motor Company.

Оказалось, что в пожарах виноваты форсунки, которые склонны к растрескиванию и вызываемой этим утечке топлива. После того, как проблема была обнаружена в 22 подвергшихся пожару машин, стало понятно, что потенциально этот дефект может привести к возгоранию 521 тысячи 800 автомобилей.

В качестве решения проблемы в Ford предлагают владельцам Bronco и Escape перепрошить блок управления двигателем, что позволит обнаружить утечки, а также другое крайне необычное решение.

Американский автопроизводитель собирается устанавливать на проблемные автомобили трубку, которая предназначена для того, чтобы отводить топливо от раскаленных поверхностей путем его слива на землю.

Владельцев дефектных автомобилей, разумеется, такое кустарное решение проблемы не устроило. И в итоге они подали коллективный иск против Ford Motor Company от имени владельцев машин.

В нем утверждается, что найденное компанией решение проблемы возгорания внедорожников Bronco и кроссоверов Escape не только представляет опасность для окружающих и владельцев машин, но и для экологии.