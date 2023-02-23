Внедорожник Tank 300 получил специальную версию Cyber Knight

Компания Great Wall продемонстрировала новую версию рамного внедорожника Tank 300, которая получила название Cyber Knight. Специальное исполнение «поднебесного» вездехода будет доступно исключительно на рынке Китая. Таких машин собираются выпустить всего 7 тысяч экземпляров.

Цены на новый вариант «трехсотки», которая вскоре должна добраться в том числе и до российского рынка, уже раскрыты. В КНР за особое исполнение внедорожника будут просить от 330 до 350 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это около 3 миллионов 500 – 3 миллионов 700 тысяч рублей.

В основе Tank 300 Cyber Knight лежит одноименный концепт 2021 года. Разработкой новой версии рамного внедорожника занималась «поднебесная» компания Chaojing Motors.

Основным отличием нового исполнения «Танк 300» от его обычного варианта является дизайн. Модификация Cyber Knight получила спортивный обвес, дополнительную светотехнику, а также карбоновый спойлер. Короб «запаски», установленный на двери багажника, выполнили в черном цвете, а задние фонари стилизовали под «матричные».

Кузов выкрасили в черный цвет с использованием точечных ярких акцентов. Салон можно выбрать в двух гаммах – черной либо ярко-оранжевой.

Техническую сторону «трехсотки» доработки не затронули, поэтому в качестве двигателя для него выступает стандартный 2-литровый «наддувный» бензиновый агрегат, выдающий 227 лошадиных сил. Связку ему составляет 8-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода.

До России Tank 300 Cyber Knight практически наверняка не доберется, чего не скажешь о его обычном варианте. Предполагается, что «трехсотый» появится в распоряжении дилеров в ближайшие месяцы, но с дефорсированным мотором мощностью 220 л.с.