Дилеры уже делают скидки на кроссовер «Москвич 3»: но далеко не все и не всем

Автомобили компании «Москвич» уже поступили в продажу как в столице, так и в регионах, однако популярности им это пока не прибавило. За декабрь прошлого года в стране было реализовано всего 6 машин, а в январе 2023-го этот показатель составил 29 единиц «Москвичей». Оживить спрос некоторые автосалоны пытаются скидками, но положены они отнюдь не всем.

Рекомендованная розничная цена базовой комплектации кроссовера «Москвич 3», оснащенного бензиновым турбомотором и механической трансмиссией, составляет 1 миллион 970 тысяч рублей.

В реальности же выяснилось, что приобрести такой автомобиль можно дешевле примерно на 200 тысяч рублей, однако для этого покупателю предстоит соблюсти ряд условий.

Для того, чтобы получить максимальную выгоду при приобретении «Москвича», дилеры предлагают клиенту машины 2022 года выпуска, а также обязательное условие в виде взятия кредита, оформления расширенной страховки и сдачи уже имеющегося в его распоряжении автомобиля по системе Trade-in.

В случае, если выполнять каждое действие по отдельности, скидка составит всего 60-70 тысяч рублей. Таким образом, добиться цены в случае с базовым кроссовером «Москвич 3» в размере 1 миллион 770 тысяч рублей будет возможно только с использованием всех имеющихся маркетинговых предложений.

Разумеется, скидки на «Москвичи» покупателям предлагают далеко не все дилеры. Большинство из них продолжает придерживаться рекомендованных розничных цен, установленных автопроизводителем. Так что многое зависит от условий самого автосалона.