Полностью новые Geely Atlas и Coolray появятся в России не раньше 2024 года

Компания Geely уже несколько лет продает кроссоверы Atlas Pro и Coolray на рынке России и Беларуси, однако в Китае эти автомобили давно обновились. Согласно последней информации, массовое производство реформенных «паркетников» Geely может начаться на белорусском предприятии «БелДжи» не раньше следующего года.

Напомним, автомобили Geely Atlas Pro и Coolray в России не выпускаются. Их поставки на наш рынок осуществляются с предприятия под Минском.

Генеральный директор компании «БелДжи» Геннадий Свидерский накануне дал интервью нашим белорусским коллегам, в котором раскрыл перспективы начала производства обновлённых Atlas Pro и Coolray, которые впоследствии могут добраться и до России.

По словам главы минского автозавода, занимающегося выпуском автомобилей Geely, в ближайшие планы площадки входит начало сборки новых кроссоверов Monjaro и Okavango. При этом переговоры относительно старта производства обновленных версий имеющихся на конвейере моделей с китайской стороной уже ведутся.

Топ-менеджер посетовал журналистам на то, что подобные процессы требуют времени, поскольку переоснащение и перенастройка конвейера, а также переобучение специалистов под модернизированный продукт занимает львиную долю работ.

«Думаю, серьезно к этому вопросу (старт выпуска новых Atlas Pro и Coolray) мы вернемся не раньше 2024 года», – резюмировал руководитель «БелДжи».

Таким образом, появления в 2023 году на российском рынке новых Atlas Pro и Coolray можно не ждать. Разумеется, это не касается тех машин, которые будут ввозиться дилерами в частном порядке по схеме параллельного импорта.