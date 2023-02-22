В Казахстане показали новый Geely Tugella – он оказался намного дешевле, чем в России

Компания Geely начала поставки обновленного кроссовера Tugella на рынок Казахстана. Отметить это событие было принято специальной презентацией, организованной официальным дистрибьютором китайской марки в РК.

В «Поднебесной» реформенный Tugella был представлен еще в прошлом году. Спустя некоторое время начались его поставки в Россию.

С рестайлингом китайский кросс-купе обзавелся слегка пересмотренным внешним обликом, в котором были заменены элементы переднего бампера, а также перелицована радиаторная решетка. Сзади автомобиль получил два дополнительных патрубка выхлопа, а также компактный спойлер на двери багажника, но доступен он только в дорогой версии Flagship.

Небольшие обновки казахстанскому Tugella, как и ранее российскому, были припасены и в салоне машины. Правда все они носят статус точечных и практически не меняют общей картины.

Приводить в движение кроссовер предстоит 2-литровому бензиновому турбомотору, выдающему 238 лошадиных сил. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач японской фирмы Aisin. С места до первой «сотни» Tugella способна разгоняться всего за 6,9-секунды.

А теперь самое интересное – цены. Кроссовер предложен в Казахстане в двух комплектациях: Luxury и Flagship. Первая была оценена минимум в 18 миллионов 490 тысяч тенге или 3 миллиона 99 тысяч рублей.

Самый дорогой вариант (Flagship) стоит в РК 19 миллионов 990 тысяч тенге (3 миллиона 350 тысяч рублей).

Для сравнения, в России комплектация Geely Tugella под названием Luxury стоит минимум 3 миллиона 999 тысяч 990 рублей, а за «топовое» исполнение Flagship просят и вовсе 4 миллиона 199 тысяч 990 рублей.