Новый внедорожник Tank 500 для РФ оказался гораздо дешевле Land Cruiser 300

Компания Tank, принадлежащая концерну Great Wall, готовится начать продажи на российском рынке своей флагманской модели с индексом «500». В рамках специального мероприятия, предваряющего дебют Tank 500 в России, были оглашены все подробности о новинке – в том числе и ее предварительная цена.

Стоимость рамного внедорожника Tank 500, который называют главным конкурентом Toyota Land Cruiser 300, будет варьироваться в пределах 5-6 миллионов рублей. Гарантия на автомобиль составит 5 лет или 150 тысяч километров пробега.

Длина новинки – 5070 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, а размер колесной базы окажется равен 2850 мм. Таким образом, по габаритам он превзойдет своего японского визави в лице LC 300. Автомобилю достанется брутальный внешний облик с массивной радиаторной решеткой, большой головной LED-оптикой и вертикальными фонарями сзади на LED-матрицах.

В качестве двигателя для китайского вездехода выступит 3-литровый бензиновый V6, которым «пятисотый» оснащается в том числе и на домашнем для себя рынке. Его мощность составит 299 лошадиных сил.

Интересно, что в КНР этот внедорожник доступен еще и с гибридной силовой установкой, которая, само собой, увеличивает производительность мотора V6.

Что касается списка трансмиссий, то выбора их у покупателей не будет. Для модели заявлен безальтернативный 9-диапазонный «автомат».

Список оснащения Tank 500 в России должен включить в себя такие функции, как: кресла с функцией массажа и вентиляции, премиальную акустику, панорамную крышу, целый список продвинутых водительских ассистентов и многое другое.

Напомним, до прошлого года продававшийся в России официально Toyota Land Cruiser 300 предлагался покупателям по цене от 7 миллионов 278 тысяч рублей (сейчас, разумеется, такие машины, ввозимые по параллельному импорту, стоят намного дороже).

Если предварительный прайс-лист на Tank 500 для нашего рынка подтвердится, то китайский внедорожник окажется значительно дешевле своего японского конкурента.