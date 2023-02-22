В Новосибирск привезли первые «живые» автомобили «Москвич»

Автомобили возрожденной отечественной марки «Москвич» впервые добрались до столицы Сибири – города Новосибирск. Дилером этого бренда в регионе стала крупная группа компаний «Фастар». Местным журналистам удалось осмотреть такие машины вживую, раскрыв о них все подробности.

Пока единственная модель, которая доступна у дилеров, это кроссовер под названием «Москвич 3». Автомобиль входит в сегмент компактных SUV и собирается крупноголовым методом на предприятии в Москве.

Длина «паркетника» равна 4410 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1660 мм, а размер колесной базы равен 2620 мм.

Приводит в движение кроссовер полуторалитровый бензиновый мотор, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составляет механическая коробка передач или вариатор. Привод может быть только передним.

Все добравшиеся до региона автомобили – это комплектация «стандарт», которая может продаваться как с МКПП, так и вариатором. В арсенал таких машин входят: светодиодная оптика, система бесключевого доступа в салон, камера заднего вида, система кругового обзора, поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, электрический стояночный тормоз и даже люк с панорамной крышей.

Что касается цен, то за версию на «механике» просят от 1 миллиона 970 тысяч рублей. За вариатор придется доплатить еще 65 тысяч рублей.