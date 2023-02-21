В РФ начали аннулировать документы на машины, ввезенные по параллельному импорту

Росстандарт обнаружил нарушения при получений свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств, которые оформлялись в рамках процедуры растаможки машин, ввозимых по параллельному импорту. В ходе проверок, которые инициировало ведомство, СБКТС аннулируются один за другим.

Напомним, СБКТС (свидетельство безопасности конструкции транспортного средства) необходимо для того, чтобы в дальнейшем при ввозе автомобиля в Россию получить ПТС (паспорт транспортного средства), который закрепляет право собственности на автомобиль.

Без этого документа зарегистрировать автомобиль, получить на него номера, продать или приобрести, да и вообще передвигаться легально по дорогам общего пользования не получится.

Разумеется, аннулированию подвергаются не все СБКТС, которые были выданы для автомобилей, ввезенных в страну по схеме параллельного импорта, а только те, что были получены с нарушениями.

Главным из таких нарушений является несоответствие заявленным техническим характеристикам транспортного средства, а также документы выданные фирмой, не имеющей соответствующей аккредитации.

Важно понимать, что ездить на автомобиле, у которого отозван СБКТС, нельзя. Такие машины параллельно лишаются электронного ПТС и снимаются с регистрации в ГИБДД. Однако перепродать их пока все еще можно, что создает высокие риски для потенциальных покупателей.

Все это привело к тому, что эксперты советуют избегать машин, ввозимых по «серой» схеме. Они также подкрепляют свое мнение отсутствием на такие автомобили гарантии и запасных частей.