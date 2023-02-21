На выставке в Абу-Даби показали новую бронемашину Oshkosh

В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (Абу-Даби), открывшей свои двери для журналистов и посетителей 20 февраля, в числе прочих была представлена продукция известного американского бренда Oshkosh.

Напомним, что американская компания Oshkosh, которой насчитывается уже более 100 лет, занимается производством спецавтомобилей.

В рамках одного из дебютных мероприятий 2023 года для компаний такого формата Oshkosh показала многоцелевую бронированную платформу Oshkosh L-ATV (JLTV).

Машина отличается высокой проходимостью, а ее серийное производство стартует со дня на день. К 2040 году в США обещают поставить более 50 тысяч единиц таких машин, что значительно обновит автопарк американских военных.

Масса бронемашины составляет 6400 кг. Армейский внедорожник укомплектован дизельным двигателем GM Duramax V8 объемом 6,6 л. Его максимальная скорость составляет 110 км/ч, а запас хода равен примерно 500 километрам.