Geely готовит новый уникальный кроссовер Galaxy L7

Китайский автомобильный гигант Geely, владеющий компанией Volvo, готовит первый интеллектуальный гибридный кроссовер, в основе которого будет лежать шведская платформа. Автомобиль должен получить название Galaxy L7. Анонс модели уже сделан публикацией в Сети первого тизерного изображения новинки.

На промо-картинке новый кроссовер Galaxy L7 показан фронтальной частью. Полноценно рассмотреть внешний облик автомобиля невозможно, поскольку силуэт машины затемнен. Причем высветлить изображение в «фотошопе» оказалось невозможно (компания предусмотрела вероятность таких попыток со стороны журналистов).

Тем не менее, уже сейчас можно отметить, что машине достанутся узкие светодиодные фары, расположенные прямо под кромкой капота, а также большой бампер.

В основе Galaxy L7 будет лежать интеллектуальная модульная архитектура e-CMA, представляющая собой объединение технологий автомобилей Geely и Volvo в одну «тележку». В будущем эта платформа выступит в качестве базы для других чистых электрокаров Geely, а также подключаемых гибридов и моделей с нестандартными типами питания.

Главной «фишкой» нового шасси является предусмотренное в нем место для плоской батареи CTP, которую будет разрабатывать сама Geely.

Кроме того, такие машины будут комплектоваться 3-скоростным электрическим приводом DHT Pro, электронными системами управления и другим продвинутым и ультрасовременным оборудованием.

Официальная премьера новинки Geely может состояться уже в скором времени. Китайская пресса предполагает, что прототип Galaxy L7 привезут на конференцию Geely Galaxy New Enegry Strategy в конце февраля.