За эту вещь в автомобиле водителей ждет жесткое наказание – лишение прав на полгода

Российских автомобилистов предупредили о том, что нарушение правил эксплуатации машины чревато «жестким» наказанием в виде лишения прав управления транспортным средством. Причем лишиться водительского удостоверения можно всего лишь за одну вещь.

Речь идет об установленных в передней части автомобиля красных стоп-сигналов. Согласно части 3 статьи 12,5 КоАП, управлять машиной со световыми приборами, цвет огней которых не соответствует требованиям закона, запрещено.

Таким образом, любой световой прибор, установленный на автомобиль, должен соответствовать требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Прецедент уже есть. Совсем недавно водителя с красными световыми приборами, установленными в передней части его автомобиля, задержали сотрудники столичного ГИБДД.

Тушинской районный суд Москвы назначил для нарушителя административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. Вместе с изъятием прав мужчина был подвергнут конфискации своего прибора, который был установлен на автомобиль в момент нарушения.