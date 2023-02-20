Компания Hyundai готовится к дебюту нового поколения седана Solaris. Премьера модели состоится в марте 2023 года под именем Verna, под которым эта корейская 4-дверка продается в Индии. Представители «Хендэ» уже опубликовали первые официальные изображения новинки, дающие плюс-минус цельное представление о том, как будет выглядеть новинка.

На выложенных в Сеть скетчах новый Solaris продемонстрирован с сильно измененным внешним обликом по сравнению с его предшественником, который до недавнего времени официально продавался в том числе и на российском рынке.

Дизайн автомобиля выполнен с использованием языка Sensuous Sportiness («чувственная спортивность»). Аналогичная философия применялась при создании экстерьера новых Tucson, Elantra, Sonata, а также Grandeur.

На фирменных картинках корейская четырехдверка может похвастать наличием светодиодной полосы, растянувшейся во всю ширину капота. То же самое решение можно было увидеть у нового минивэна Staria и седана Grandeur.

Под светящимся блоком дневных ходовых огней расположились блок-фары, а между ними появилась широка радиаторная решетка с 3-метным наполнением.

Другие экстерьерные особенности нового Solaris включили в себя появление граненных выштамповок по бокам, увеличенных колесных арок, а также покатой линии крыши, подчеркнутой хромом.

На индийском рынке новинку собираются продавать с двумя двигателями на выбор – новым полуторалитровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском на 160 л.с., агрегатированным МКПП или 7-скоростным «роботом», а также «атмосферником» на 115 «сил», работающим в связке с 6-скоростной «механикой» или вариатором.