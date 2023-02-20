«Москвич 3» (2023): всё, что нужно знать о новинке московского автозавода

Несмотря на то, что кроссовер «Москвич 3» совсем недавно поступил на российский рынок, вокруг него уже ходят негативные новости.

Продажи первой модели «Москвич», получившей название «Москвич 3», начались в конце прошлого года. С тех пор кроссоверы успели добраться как до столичных, так и региональных дилеров.

Дебютная модель возрожденного завода в Москве считалась одной из главных новинок 2023 года в России, однако продажи автомобиля пока идут ни шатко ни валко. Только за январь компании удалось реализовать немногим более 20 единиц «Москвич 3», а в декабре, когда автомобиль только вышел на рынок, его приобрели всего 6 человек.

Это привело к тому, что пока главными покупателями «троек» становятся не частные лица, а крупные компании. Одной из них оказался «Яндекс», недавно заказавший крупную партию «Москвич 3» (около 3 тысяч машин) для своего таксопарка и сервиса каршеринга. Во сколько обошелся для нее каждый из кроссоверов пока неизвестно, но для простых россиян цена таких «Москвичей» составляет минимум 1 миллион 970 тысяч рублей.

Напомним, «Москвич 3» представляет собой слегка перелицованный китайский кроссовер JAC JS4. Внешне автомобили отличаются только шильдиками на кузовах и в салонах.

Приводит в движение «тройку» полуторалитровый турбомотор, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная механическая трансмиссия.

В 2023 году по крупноузловому методу на экс-заводе Renault Russia в столичных Текстильщиках обещают собрать не менее 50 тысяч «Москвичей», а в 2024 году это количество будет удвоено.

При этом 20 процентов от всего тиража должна составить электрическая модификация «Москвича 3» под названием «Москвич 3е». Ее продажи начнутся в ближайшие месяцы.