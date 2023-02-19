Самый дешевый электромобиль в Европе стоит всего 55 тысяч рублей: он называется Elaris Pio

Европейский автомобильный рынок может похвастать множеством интересных автомобилей. В последнее время их максимальное число сосредоточено в так называемом «батарейном» сегменте. Но недавно список таких моделей пополнился электрокаром, стоящим особняком. Он оказался самым дешевым электромобилем в Европе и стоит всего 700 евро или 55 тысяч рублей по текущему курсу.

Машина носит название Elaris Pio и представляет собой детище одной из малоизвестных китайских компаний с труднопроизносимым названием (Jiangsu Jintan Changdanghu).

«Поднебесный» автопроизводитель стал известен в Европе тем, что помог популярной немецкой сети супермаркетов Lidl создать собственный электромобиль, поэтому место дебюта бюджетника Jiangsu Jintan Changdanghu с тех пор было практически предрешено – им оказалась Германия.

Elaris Pio входит в сегмент компакт-каров. Длина 3-дверного хэтчбека составляет всего 2810 мм, а главной особенностью его дизайна является лобовое стекло с большим углом наклона, каплевидной оптикой и широкой радиаторной решеткой.

Внутри машины может разместиться до двух человек, для которых предусмотрена виртуальная комбинация приборов и 8,3-дюймовый экран мультимедийной системы. Кроме того, в оснащение этого недорогого электромобиля входят кондиционер, камера заднего вида и система ABS.

Приводит в движение Elaris Pio электромотор, выдающий 49 лошадиных сил. Связку ему составляет тяговый аккумулятор емкостью 27 кВт/ч. Максимальная скорость бюджетника составляет 105 километров в час, а запас хода равен 255 километрам.

Спросите, как такое возможно, чтобы подобный автомобиль мог стоить 700 евро? А никак – ее реальная цена 15 тысяч 469 евро (1 миллион 225 тысяч рублей). Дело в том, что Elaris Pio не продается, а сдается в лизинг на 2 года. Предоплата за машину составляет 4 тысячи 500 евро, однако всю ее гасит государство благодаря субсидиям на подобный вид транспорта.

Таким образом, за лизинг остается только вносить ежемесячный платеж в размере 29 евро для юрлиц и 78 евро для «физиков». В итоге за два года эксплуатации машины ее владельцу нужно будет заплатить всего 696 (55 тысяч рублей) или 1 тысячу 872 евро (148 тысяч рублей) соответственно.