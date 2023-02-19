Умельцы собрали УАЗ мечты с большими колесами, мощной коробкой и дизелем

Детище компании «Тюнинг центр 4×4» может похвастать наличием покрышек низкого давления МХ-Трим 41, ширина которых равна 500 мм, а также алюминиевых колесных дисков диагональю 18 дюймов с двойным бедлоком и усиленными полуосями ИЖ-Техно. Но даже это далеко не все – разработчики «УАЗа мечты» хорошо поколдовали как над трансмиссией машины, так и ее подвеской.

В основе проекта лежит «УАЗ Пикап», под капот которого установили дизельный силовой агрегат Cummins ISF рабочим объемом 2,8-литра.

Причем новое сердце этому вездеходу было решено пересадить уже после доработок, которые также включили в себя установку понижающего кит-комплекта на 3,3 в «раздатке», главной пары в мостах на 5,1, усиленного сцепления компании Cummins и жесткой подвеске РИФ с мощными карданами. Оказалось, что владельцу машины в такой конфигурации стало остро не хватать характеристик стандартного мотора, что вернуло его в стены ателье.

В итоге на место стокового бензинового мотора ЗМЗ-Про под капотом этого «УАЗ» пришел 2,8-литровый дизель, хорошо известных водителям ГАЗелей. Причем не в стандартном виде, а в доработанном. После того, как тюнеры перепрошили его блок управления, отдача силового агрегата выросла до 200 лошадиных сил и 540 Нм. Для того, чтобы эффективно охлаждать генерируемый турбиной поток воздуха, авторы проекта предусмотрели интеркулер.

Только внедрение в машину нового мотора с учетом стоимости самого двигателя обошлось владельцу этого «УАЗа» в 1 миллион рублей. Впрочем, не остановился он и на этом.

Связку новому турбодизелю составила трансмиссия Dymos, которую состыковали с ДВС через переходную плиту. Для этого тюнеры использовали дополнительно первичный вал в коробки передач Dymos от редкой его версии, предназначенной для двигателя IVECO. В результате такая конфигурация оказалась способна выдерживать резко выросший крутящий момент, а также огромные колеса.

Испытать машину на бездорожье ее владелец собирается уже ближайшим летом.