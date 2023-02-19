В Россию приедет новый кроссовер родом из Китая

До российского рынка в скором времени должно добраться новое поколение кроссовера, переживающего бум популярности в Китае. Его автором является компания Geely.

Речь идет об автомобиле, получившем название Atlas L – этот кроссовер представляет собой следующую генерацию хорошо известного в России «паркетника» Geely Atlas Pro. Последний, напомним, в январе 2023 года оказался рекордсменом. Его продажи в РФ выросли в 3,5 раза.

В основе Atlas L, дебютировавшего в КНР еще в октябре 2022 года, лежит новая модульная архитектура, которая ранее использовалась при разработке таких автомобилей, как Geely Tugella и Volvo XC40. С переездом на другую «тележку» кроссовер оказался крупнее своего предшественника. Длина автомобиля увеличилась на 126 мм, а ширина – на 69 мм.

Двигателей для новинки заявлено сразу два – полуторалитровый 181-сильный мотор или 2-литровый агрегат, выдающий 218 «сил». Связку обоим составляет семидиапазонная роботизированная трансмиссия, тогда как привод может быть исключительно передним.

В арсенал новинки Geely, которая вскоре отправится покорять российский рынок, вошли: мультимедийная система с дисплеем, диагональ которого равна 13,25-дюймам, а также цифровая комбинация приборов с экраном на 10,25-дюйма. Уже начиная с базовой комплектации можно расчитывать на наличие у Atlas L акустической системы с шестью динамиками, электропривода водительского сиденья, датчиков парковки спереди и сзади, системы кругового обзора, адаптивного «круиза» и светодиодной оптики.

Более дорогие исполнения модели оснащаются обогревами и вентиляцией кресел, беспроводной зарядкой для смартфонов, акустикой с одиннадцатью динамиками, системой бесключевого доступа в салон, проекцией на лобовое стекло и 19-дюймовыми колесными дисками.

До России новинка Geely доберется в ближайшие несколько месяцев. Сколько будет стоить такой кроссовер пока неизвестно, но в Китае за него просят минимум 131 тысячу 700 юаней или 1 миллион 415 тысяч рублей.