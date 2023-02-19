У Dongfeng появился огромный вездеход с грузовым дизелем

Компания Dongfeng начала продажи нового большого рамного внедорожника, оснащенного грузовым дизельным мотором. Автомобиль получил название Warrior MS600 и выделяется тем, что был построен на основе доработанного шасси американского Hummer H1.

Выпуском новинки занимается совместный завод Dongfeng-Cummins, который параллельно обеспечил Warrior MS600 собственной новой силовой установкой.

Речь идет о 6,7-литровом турбодизельном агрегате, выдающим 314 л.с. и 1050 Нм крутящего момента. Максимальная тяга в этой модели доступна на показателе в 1200 об/мин. Коробка передач может быть только одна – шестискоростная «автоматическая», работающая в паре с постоянным полным приводом.

4-скоростная «раздатка» и блокировка межосевого дифференциала доступны для новинки Dongfeng по умолчанию, но межколесных блокировок, похоже, нет и не ожидается.

Новый вездеход Warrior MS600 будет доступен для покупателей сразу в двух вариантах – с 1- или 2-рядной кабинами. Колесная база обеих модификаций составляет 3700 мм, тогда как длина равна 5970 мм, ширина – 2160 мм, а высота – 2155 мм.

Согласно информации, распространённой китайской прессой, новый вездеход Dongfeng готов к преодолению брода глубиной более 850 мм, траншеи шириной 700 мм, а также может похвастать наличием внушительных углов въезда/съезда/рампы – 33/36/25 или 33/26/22,5 градуса в зависимости от наличия длинного заднего свеса и надстройки.

В арсенал модели вошли: мультируль, цифровая комбинация приборов, мультимедийная система с сенсорным дисплеем, климатическая система, а также система ночного видения.

Цены на новинку Dongfeng уже раскрыты – за нее просят от 487 тысяч до 639 тысяч юаней. При пересчете на российскую валюту это около 5 миллионов 200 – 6 миллионов 900 тысяч рублей.