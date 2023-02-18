В России начался предзаказ на китайские танки

Разумеется, речь идет совсем не о военной технике, а о внедорожниках, которые принадлежат концерну Great Wall. Компания дала новому суббренду имя Tank, а теперь начала в России прием заказов на дебютную для нашего рынка модель – Tank 300. Автомобиль доступен сразу в нескольких исполнениях, но есть один нюанс, связанный со способом отправки заказа.

Российское представительство «Танк» подтвердило, что оформить заявку на приобретение внедорожника с индексом «300» можно только через специальное приложение, которое необходимо скачать на смартфон.

Официальная премьера марки Tank состоялась в 2020 году. С тех пор автомобили этого бренда начали поставлять в Саудовскую Аравию, а теперь этот список расширился российским рынком.

Для наших покупателей «трехсотка» оснащается системой обогревов стекол, 2-зонной климатической системой, электроприводом и подогревом передних сидений, цифровой комбинацией приборов, четырьмя подушками безопасности, а также системой бесключевого доступа в салон.

С точки зрения размеров Tank 300 близок к отечественному вездеходу УАЗ Патриот, а также японскому Toyota Fortuner. Двигатель для модели заявлен только один – это 2-литровый безальтернативный агрегат, выдающий 220 лошадиных сил. Связку мотору составляет 8-скоростной «автомат».

Дорожный просвет «трехсотого» – 224 мм. Предусмотрена «понижайка» и принудительная блокировка обоих межколесных дифференциалов. Отмечается, что внедорожник не боится брода и способен преодолевать водное препятствие глубиной в 70 см.

За дебютную модель китайского «Танка» в России просят 3 миллиона 699 тысяч рублей.