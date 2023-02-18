Стало известно, что может привести к исчезновению Kia

Компания Kia полюбилась покупателям в первую очередь за автомобили, которые могли похвастать идеальным балансом цена/качество. Однако существует большая вероятность, что вскоре этого плюса корейская марка лишится. В Kia приняли решение сделать ставку на элитный сегмент.

По мнению автомобильного эксперта Майка Резерфорда, опубликовавшего статью в собственной колонке на сайте «Autoexpress», такой подход в корне неверный, поскольку роскошные модели должны быть прерогативой исключительно дочернего бренда Hyundai – компании Genesis.

С недавних пор модельная линейка Kia включает в себя такие автомобили, как EV6. За него, на минуточку, просят более 60 тысяч фунтов стерлингов или 5 миллионов 400 тысяч рублей. Будущий кроссовер EV9 будет стоить еще дороже – более 70 тысяч фунтов (6 миллионов 300 тысяч рублей.

По мнению эксперта, он совсем не против, чтобы автомобили Kia постепенно появлялись в сегменте роскошных моделей, поскольку корейский автопроизводитель продолжает совершенствоваться с точки зрения разработки разработки интерьеров. Впрочем, люксовым брендом это компанию отнюдь не делает. И может ей даже навредить.

Так, по словам Резерфорда, автомобили класса люкс продаются штучными тиражами, а это в корне отличается от недавней политики компании Kia, для которой объемы реализации были одним из главных козырей в борьбе с конкурентами.

Резюмируя британский эксперт отмечает, что сейчас потребители нуждаются в большем количестве дешевых автомобилей, а не в дорогих, поэтому если Kia все же решится перебраться в более люксовые сегменты рынка, то это может привести к тому, что в какой-то момент компания рискует прекратить свое существование.