Первая партия новых «Москвичей» добралась до регионов

Компания «Москвич» приступила к поставкам собственных кроссоверов с индексами «3» и «3е» в региональную дилерскую сеть. До этого автомобили этой возрожденной советской марки были предложены исключительно в Москве и Московской области.

Уже известно, что у «Москвича» появились партнеры в 10 городах России: в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе. До марта Московский автозавод обещает открыть автосалоны еще в 12 городах.

Цены на бензиновый «Москвич» начинаются с отметки в 1 миллион 970 тысяч рублей, тогда как электрический кроссовер стоит с учетом субсидий минимум 2 миллиона 575 тысяч рублей.

Правда «батарейную» модель, если верить слухам, пока получили только избранные автосалоны, тогда как большинство других пока еще даже не видели такие автомобили вживую.

Напомним, «Москвич 3» является плодом партнерства китайского JAC и экс-предприятия компании Renault в Москве. Кроссовер представляет собой перелицованный китайский «паркетник» JAC JS4 с шильдиками «Москвича», который приводит в движение полуторалитровый турбомотор на 150 лошадиных сил, 6-скоростная МКПП или вариатор.

Что касается его электрического аналога с индексом «3е», то он, в свою очередь, является копией модели JAC Sehol E40X. Силовой агрегат такого кроссовера выдает 193 лошадиные силы (340 Нм), а емкости тяговой батареи (65,5 кВт/ч) достаточно для того, чтобы проезжать на одном заряде до 410 километров по циклу WLTP.