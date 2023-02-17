Новый Hyundai Solaris (2023): появились первые фотографии без камуфляжа

Компания Hyundai работает над новым поколением седана Solaris уже несколько лет. Предполагается, что продажи седана начнутся в 2023 году. В предверии премьеры модели в социальные сети утекли первые фотографии 4-дверки, полностью лишенной камуфляжа.

Сразу стоит сделать ремарку – речь идет не совсем о «Солярисе», который долгое время продавался в России, а о его индийском родственнике Verna. На некоторых других рынках эта модель также известна под именем Accent. В любом случае, вся эта троица всегда выглядела одинаково и отличалась только линейкой двигателей и списком комплектаций.

С учетом популярности «старшего» Grandeur в Hyundai вполне логично решили использовать многие его дизайнерские решения в бюджетной модели. «Солярису» от его более премиального родственника досталась такая же светодиодная полоса под кромкой капота, но если в случае с Grandeur она бесшовная, то с более компактной моделью она выполнена из нескольких частей.

Боковины нового Solaris/Verna/Accent реализованы с использованием параметрической философии, тогда как корма машины все еще засекречена, но можно предположить, что в этой части кузова главной деталью станет «сквозной» фонарь с необычной графикой.

Информация о линейке двигателей Solaris 2023 уже плюс-минус известна. Индийский вариант Verna, ранее комплектовавшийся в том числе дизельным двигателем, лишится мотора, работающего на «тяжелом топливе». Вместо него в гамму войдет 160-сильный бензиновый турбомотор (260 Нм), агрегатированный 7-ступенчатым «роботом» или 6-скоростной «механикой».

Альтернативой должен оказаться прежний атмосферный агрегат, выдающий 113 «сил» и 144 Нм. Связку ему составят как МКПП, так и вариатор.

Премьера и старт продаж новинки запланирован на март 2023 года.