Новый Hyundai Solaris (2023): раскрыты изменения в экстерьере и интерьере

Бюджетный седан компании Hyundai, который в зависимости от рынка может носить название Solaris, Accent или Verna, готовится к смене поколения. Она произойдет в 2023 году. А пока корейцы активно испытывают модель на дорогах общего пользования.

Судя по многочисленным фотографиям с тестов прототипов, новый Solaris переживет существенные изменения во внешнем облике, основные из которых придутся на переднюю часть кузова. Ее выполнят в новом языке дизайна «Sensuous Sportiness», который ранее достался реформенному седану Elantra.

Будущей генерации Solaris достанется иная радиаторная решетка с параметрическим узором и интегрированными в нее указателями поворотов, а также модернизированный бампер. Раздельные светодиодные фары также окажутся новыми.

Фастбэк-стиль с конической крышей, новыми легкосплавными дисками и антенной «акулий плавник» должны улучшить боковой профиль. Тогда как задняя часть кузова будет обновлена появлением высокотехнологичных фонарей «H-Tail Lamp» с встроенным логотипом марки, а также более спортивного бампера.

Hyundai Solaris 2023 года должен стать крупнее, чем текущее поколение, которое имеет размеры 4440 мм в длину, 1729 мм в ширину и 1475 мм в высоту. Благодаря увеличенным габаритам корейский седан, вероятно, предложит больше пространства в салоне для пассажиров, чем актуальная модель.

Несколько изменений произойдет по части безопасности и в салоне. Solaris 2023 будет оснащен комплексом ADAS (усовершенствованная система помощи водителю), который включит в себя систему контроля полосы движения, предупреждения о сходе с курса, предотвращения столкновений при движении задним ходом, систему контроля слепых зон и систему предотвращения фронтального столкновения. Ему также достанется полностью цифровая комбинация приборов, вентилируемые передние сиденья, беспроводная зарядка для гаджетов, люк с электроприводом и многое другое.

О технической стороне 4-дверки пока ничего неизвестно, но корейские СМИ уверены, что автомобиль сохранит актуальную моторную гамму, однако она может пополниться «мягко-гибридной» технологией.

Официальный дебют нового Hyundai Solaris (он же Accent или Verna) состоится в начале 2023 года на автосалоне в Дели. В продажу седан поступит спустя полгода после премьеры.