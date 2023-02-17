Колхоз-тюнинг Lada, сделанный в Германии: много фото

На одном из популярных немецких маркетплейсов появилось объявление о продаже тюнинг-версии Lada 2107. Машина находится в небольшом городе Нойхофен неподалеку от Франкфурта. Таким образом, владельцем спорткара, в основе которого лежит ВАЗ 2107, может стать любой житель Европы. Правда для этого ему придется выложить немалую сумму – 9 тысяч евро или 720 тысяч рублей.

У необычного тюнинг-проекта (в России такие называют колхозными) есть даже собственное название – «Мадонна». И нанесено оно прямо на лобовое стекло.

В рамках модернизации российскому седану достался продвинутый обвес от неизвестного тюнинг-ателье, раздвоенный выхлоп, литые колесные диски немецкой фирмы Brock, а также заднее антикрыло, позволяющее машине с мотором на 75 лошадиных сил не взлетать на местных автобанах.

Еще одна интересная деталь – в заднее стекло этой «семерки» интегрировали интерактивный эквалайзер.

Более того, если верить словам продавца, в этой Lada установлена мультимедийная система фирмы Pioneer стоимостью 2 тысячи 800 евро, что эквивалентно трети цены самой машины.

Не обошли доработки и салон «семерки», где появились дополнительные приборы, спортивное рулевое колесо фирмы Momo, перешитый интерьер с сиденьями в форме ковшей, электростеклоподъемники и даже встроенный в зеркало заднего вида интерактивный дисплей с Aliexpress. В него вшит видеоплеер и, зачем-то, калькулятор.

Приписка в объявлении еще более странная, поскольку дает понять, что продавец не уверен, что все модификации тюнингованной «семерки» допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования. Так что вполне возможно, что автомобилю потребуется пройти дополнительную проверку в немецких контролирующих органах.