До Новосибирска добрался новый Kia Sportage за 4 миллиона рублей

До Новосибирска начали добираться кроссоверы Kia Sportage нового поколения. За такие «паркетники» сейчас просят от 2 миллионов 900 до 4 миллионов рублей. Журналистам местного издания «НГС» удалось дотошно осмотреть новинку, раскрыв о ней все подробности.

Переход «Спортейджа» в новое поколение произошел на фоне кризиса, поэтому сейчас свежая генерация представлена в России лишь частично.

По словам автора статьи, автомобиль пережил кардинальные изменения и оказался практически ничем непохож на своего предшественника по крайней мере с точки зрения внешнего облика. Кроме того, увеличились его габариты: длина выросла на 175 мм – до 4660 мм, а ширина на 10 мм – до 1865 мм, позволив модели передвинуться в новый, более крупный сегмент «среднеразмерные SUV+».

В основе нового Sportage лежит свежая модульная архитектура Hyundai-Kia N3, на которой были построены многие другие новинки корейской марки. Впрочем, это не привело к серьезным изменениям с точки зрения агрегатной линейки для России.

У нас в моторной гамме представлены только атмосферные моторы на 2- и 2,5-литра, выдающие 150 и 190 лошадиных сил соответственно, хотя на других рынках есть еще и дизели, а также гибриды. Трансмиссий на выбор оказалось сразу три – МКПП или «автомат», который может быть как 6-диапазонным, так и 8-диапазонным. Привод – передний или полный на основе муфты.

Список версий нового Sportage, предложенный на российском рынке, оказался довольно широким. Связка МКПП и базового 2-литрового мотора стоит от 2 миллионов 849 тысяч 900 рублей, тогда как 2,5-литровый двигатель, «автомат» и полный привод оценивается минимум в 3 миллиона 600 тысяч рублей. Что касается самой дорогой версии, то она стоит 4 миллиона 39 тысяч рублей.