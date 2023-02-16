Лада Нива Тревел: вернулась комплектация Luxe и ряд опций

О том, что компания «АвтоВАЗ» вновь комплектует внедорожники Лада Нива Тревел мультимедийной системой стало известно еще на прошлой неделе. Помимо нее в арсенал модели вернулась и камера заднего вида. Ни о каких других изменениях «вазовцы» с тех пор не сообщали. По крайней мере до сегодняшнего дня, когда появился новый прайс-лист на внедорожники.

Отныне мультимедийная система доступна для Нивы Тревел в комплектациях Comfort и Comfort Off-road. Доплата за пакет «Мультимедиа» составляет 67 тысяч рублей.

В него входят помимо самого мультимедийного устройства с экраном диагональю 7-дюймов радиоприемник, два динамика, наружная антенна, камера заднего вида с омывателем и задний датчик парковки. Стоимость таких внедорожников составит минимум 1 миллион 164 тысячи 500 рублей.

Кроме того, все указанные опции достанутся и комплектации Luxe, которая вернулась в линейку версий Niva Travel только сейчас.

В ней заводу удалось вернуть внедорожнику электрообогрев ветрового стекла, а также декоративные отличия от простых машин, включая окрашенные в цвета кузова корпуса наружных зеркал, дверных ручек и расширителей арок, а также специальную обивку салона из темно-серой ткани.

Стоимость «люксовой» Нивы Тревел теперь составляет 1 миллион 218 тысяч 500 рублей.