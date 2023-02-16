Так будет выглядеть конкурент Lada Vesta от Chery – первые фото

Компания Chery готовится к обновлению одной из своих популярных на рынке Китая моделей – седан Arrizo 5 Plus. Для нас эта новость интересна тем, что эта 4-дверка обладает хорошими шансами добраться до российского рынка. Более того, этот автомобиль уже привозили в РФ в 2021 году (разумеется, в дореформенном виде), а в конце прошлого года презентовали в соседнем Казахстане.

Первые фотографии реформенного Arrizo 5 Plus появились на страницах официального сайта китайского Минпрома. Судя по снимкам, автомобилю достанется более спортивный внешний облик по сравнению с предшественником.

Новинка может похвастать массивной радиаторной решеткой, простирающейся от капота до воздухозаборника, а также от одной фары до другой. Сама оптика стала гораздо уже и растянулась практически до середины крыльев.

Корма выделилась полностью новым блоком фонарей, объединенным широкой светодиодной полосой. Благодаря тонировке в выключенном состоянии задняя светотехника выглядит практически черной.

По размерам Arrizo 5 Plus совсем немного превосходит «вазовский» флагман Lada Vesta. Его длина равна 4698 мм, ширина – 1825 мм, а высота – 1490 мм. Расстояние между осями достигает 2670 мм.

Информация о том, какой двигатель окажется под капотом новинки Chery, уже раскрыта. В качестве движущей силы для седана выступит полуторалитровый мотор, выдающий 120 лошадиных сил. Связку ему составит механическая трансмиссия или бесступенчатый вариатор.

Цены на новинку обещают объявить после премьеры, которая должна состояться в этом году.