Российским автовладельцам поведали о потенциальном наказании в виде лишения прав управления транспортным средством на длительный срок, которое может начать действовать в ближайшее время.

Как сообщают журналисты популярного приморского информационного агенства, с конца этой недели сотрудники ГИБДД начнут пристально обращать внимание на капоты и багажники автомобилей. Для того, чтобы лишить прав нарушителя, достаточно будет решения инспектора.

Речь идет о машинах, выделяющихся из общего потока особыми цветовыми решениями, включая различные цветные полосы и узоры, нанесенные на кузов.

Как пишет источник информации, в первую очередь внимание ГИБДД будет приковано к автомобилям, в которых сочетаются голубые полосы с белым цветом кузова.

Если на капоте или багажнике будут обнаружены такие сочетания, то машина неминуемо подвергнется остановке, поскольку такая расцветка имитирует патрульный транспорт сотрудников дорожной полиции, что запрещено законом.

В отдельных случаях в качестве наказания за такой тюнинг водителя может ждать лишение прав на срок от 1 до 1,5 года.