Нива на 250 сил (с мотором Forester STI) – ее можно купить, хоть и недешево

Стоимость машины нельзя назвать низкой, однако даже по внешности серийную Ниву узнать в этом автомобиле непросто, особенно если заглянуть в ее салон.

Объявление о продаже необычного варианта «Нивы» появилось на одной из популярных тематических площадок российского сегмента интернета. Владелец внедорожника опубликовал несколько фотографий, которые отлично демонстрируют изменения, которые пережил когда-то стоковый вездеход.

В описании к объявлению указано, что машина укомплектована двигателем от Subaru Forester STI (VF-41), выдающим 250 лошадиных сил.

В ходе модернизации внедорожнику достались новые стойки амортизаторов, а также дисковые тормоза сзади. Машину обули в 18-дюймовые колеса, которые были изготовлены по индивидуальному заказу.

Не обошли доработки и салон такой Нивы. Причем изменения оказались настолько существенными, что практически переплюнули переделку технической части машины. Внедорожник, по словам продавца, обладает «очень хорошей» акустической системой, а также может похвастать наличием потолка с подсветкой по типу «звездное небо» (такая опция является прерогативой премиальных моделей) и отдельной подсветкой интерьера.

В список других опций, согласно описанию к объявлению, вошли: сигнализация с функцией автозапуска, светодиодные фары головного света и многое другое.

В основе машины лежит внедорожник Lada Niva Urban в комплектации Luxe. Автомобиль является совсем свежим – 2020 года выпуска, а его пробег равен всего 8 тысячам 300 километрам. Цена автомобиля соответствует усилиям и средствам, вложенным в его доработку. За внедорожник просят 2 миллиона 750 тысяч рублей.