Новый Toyota Land Cruiser Prado (2023) – раскрыты подробности

Актуальное, четвертое по счету поколение внедорожника Toyota Land Cruiser Prado присутствует на рынке уже без малого 14 лет, пережив два обновления (в 2013 и 2017 годах) так что ажиотаж вокруг темы появления новой генерации этой модели выглядит вполне понятным. Впрочем, дебют автомобиля уже не за горами.

Согласно новой информации от инсайдеров, Land Cruiser Prado планируют представить в третьем квартале 2023 года. Эти сведения коррелируют с более ранними данными от авторитетного японского издания «BestCar», ожидающего презентацию нового «Прадо» в августе этого года.

Несмотря на то, что проект пятой генерации Land Cruiser Prado сейчас засекречен, некоторая информация все же умудряется утекать в открытый доступ. Уже известно, что автомобиль построят на модульной архитектуре TNGA-F, которая ранее легла в основу Land Cruiser 300 и Tundra.

Список силовых установок с переходом «Прадо» в новую генерацию может серьезно расшириться. В их число должны войти как минимум два гибридных агрегата на базе 2,4- и 2,5-литровых моторов, а также бензиновые двигатели рабочим объело 2,5, 3,5 и 4-литра.

Что касается изменений во внешности модели, то они, по всей вероятности, будут соответствовать тем переменам, которые ранее пережил при смене поколений «старший» Land Cruiser.

По крайней мере в таком внешнем облике новинку рисуют независимые дизайнеры, основывающиеся пока только на собственном видении проекта. Шпионских фотографий Land Cruiser Prado 2023 в Сети как не было, так и нет, что несколько странно, учитывая близость дебюта модели.