Россияне проявили крайне слабый интерес к возрожденным «Москвичам»: раскрыты объемы продаж кроссоверов

Несмотря на большой интерес СМИ к проекту нового «Москвича», который в итоге оказался китайским, россияне, похоже, не проявляют особого интереса к новинке, находящейся в продаже уже более двух месяцев. За период с момента выхода модели на отечественный рынок в декабре прошлого года и до конца января дилерам марки удалось продать всего 36 кроссоверов «Москвич».

Выпуск современных «Москвичей» был налажен на экс-заводе компании Renault в столичных Текстильщиках в конце ноября 2022 года, а уже в следующем месяце машины начали добираться до дилерских центров. Впрочем, ажиотажного спроса на них отмечено не было.

Как пишет агенство «Автостат», в декабре в России реализовали шесть машин, а в январе 2023-го – 29 штук «Москвичей», причем пять из общего количества оказались электрическими «Москвичами 3е».

Еще один интересный факт, большинство российских СМИ не указывают точные цифры объема продаж «Москвичей», лишь констатируя, что общее количество реализованных машин в январе 2023 года оказалось в пять раз выше, чем в декабре (так называемый эффект низкой базы).

По плану, в этом году производство автомобилей на Московском автомобильном заводе доведут до 50 тысяч кроссоверов, 10 тысяч из которых окажутся «батарейными». В 2024 году компания обещает произвести уже 100 тысяч машин.

Ценник на бензиновый «Москвич 3» сейчас составляет минимум 1 миллион 970 тысяч рублей. За электрический «Москвич 3е» дилеры с учетом госпрограмм поддержки просят 2 миллиона 575 тысяч рублей (без них стоимость кроссовера равна 3 миллионам 500 тысячам рублей).