Самая смешная реклама Kia для Суперкубка завершилась неожиданным поворотом

В начале этой недели в США состоялся финальный матч по американского футбола, который называют Суперкубок 2023. Как известно, в Штатах это спортивное соревнование считается одним из главных телевизионных событий, а автомобильные компании по-традиции снимают для него собственные рекламные ролики.

Рекламное время на Суперкубке стоит отнюдь недешево – 7 миллионов долларов за 30 секунд. Тем не менее, это не остановило корейскую Kia, выпустившую ролик о кроссовере Kia Telluride X-Pro. Клип получил название «Binky Dad» и был признан самой смешной рекламой финального матча по американскому футболу.

Видеоролик, рекламирующий спецверсию вседорожника Kia Telluride под именем X-Pro, начинается с того, что семья с маленьким ребенком едет в путешествие, однако впоследствии выясняет, что забыла дома «бинки» (так американцы называют детскую соску).

Недолго думая отец семейства садится за руль своей Kia и мчится как по асфальтовым дорогам, так и по пересеченной местности. В ходе своей резвой поездки мужчину умудряются заснять окружающие, а видео с его поездкой становится сверхпопулярным в соцсетях. Вся страна с восторгом следит за самоотверженностью папы, а в Сети его прозывают «Бинки-папа».

Под аккомпанемент саундтрека из голливудского фильма «Рокки» отец героически доставляет своей дочурке соску, однако финал рекламного ролика содержит неожиданный поворот.

Выясняется, что девочку такая соска неустраевает – папа привез соску не того цвета. В итоге мужчина вновь садится за руль и летит домой за другой «бинки».