На кроссовер «Москвич 3» нашелся первый крупный заказчик

Не прошло и три месяца с дебюта первой модели возрожденного завода «Москвич», как представители предприятия отчитались о получении первого крупного заказа на кроссоверы «Москвич 3». Сразу 3 тысячи «паркетников» в течение 2023 года будут отгружены в сервисы такси и каршеринга компании «Яндекс».

Пока речь идет только о бензиновом кроссовере с индексом «3», но вскоре можно ожидать заказов и на его электрическое исполнение «3е».

На 2023 год Московский автозавод запланировал произвести более 50 тысяч автомобилей, 10 тысяч из которых будут оснащены электромоторами. Дилерская сеть компании уже сформирована и состоит из 52 центров, расположенных в 23 городах России.

Напомним, как «Москвич 3», так и «Москвич 3е» представляют китайские модели компании JAC с замененными на них шильдиками. Первый оснащается 1,5-литровым турбомотором на 150 лошадиных сил и 6-скоростной механической трансмиссией или вариатором, тогда как второй электромотором на 142 «силы». Привод обоих моделей может быть только передним.

За бензиновый Москвич сейчас просят минимум 1 миллион 970 тысяч рублей, а за электрический – 2 миллиона 575 тысяч рублей (с учетом госпрограмм).

Судя по последним новостям, дефицит спроса «Москвичей» не коснется. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежегодно столице для сервисов такси и каршеринга требуется по 30-40 тысяч новых машин. Очевидно, что закупать их будут у головного завода в Текстильщиках.