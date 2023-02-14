Livan готовит новый небольшой электроседан Leaf 01 – первые фото 

Китайская автомобильная марка Livan готовится к началу продаж на местном рынке нового компактного электрического седана Leaf 01. В перспективе эта модель может добраться и до России.

Владельцем «поднебесного» бренда является марка Ruilan Auto (совместное предприятие Lifan и Geely). В КНР новую модель этой компании назовут Maple Leaf 01, однако на экспортных рынков в качестве наименования для нее выступит бренд Livan.

Судя по первым фотографиям электрокара, опубликованным в базе китайского минпрома, автомобилю достанется минималистичный внешний облик, выполненный с оглядкой на корпоративную стилистику марки.

На снимках можно заметить вполне обычную светодиодную оптику, а также минимум декоративных деталей.

Длина Leaf 01 составит 4640 мм, ширина – 1870 мм, а высота – 1600 мм. Колесная база будет равна 2760 мм.

В качестве силовой установки для модели выступит 163-сильный электрический двигатель, установленный на передней оси. Емкость тягового аккумулятора, как и показатель запаса хода модели пока не раскрываются.

На сегодняшний день в линейку марки Livan, анонсировавшей свой дебют на российском рынке, входит сразу семь разных моделей, но первопроходцем у нас станет приподнятый хэтчбек X3 Pro.

Компания рассматривает как налаживание поставок этого кросс-хэтча, так и локализацию его производства на одной из местных площадок. Что касается перспектив электромобиля Livan Leaf 01 добраться до России, то это может произойти в ближайшие несколько лет.