Нейросеть нарисовала идеальный внедорожник – получился «УАЗ Буханка»

Представители компании «УАЗ» выложили на своих страницах в социальных сетях изображение, которое было сгенерировано нейросетью по запросу «идеальный внедорожник в России».

Как ни странно, получившийся автомобиль оказался крайне похож на вездеход Ульяновского автозавода под названием «Буханка». Причем не простой, а в экспедиционной версии с массивным багажником на крыше и дополнительной светотехникой.

Таким образом «УАЗ» продолжает пиар-акции своего внедорожника, которому уже давно пора на пенсию. Модель существует с 1965 года и за этот период практически не подвергалась модернизациям, а те что были, можно назвать лишь точечными доработками.

Последнее обновление «Буханка» пережила в 2009 году, когда получила 2,7-литровый 16-клапанный мотор «ЗМЗ-409», выдающий 112 лошадиных сил. Связку ему составила 5-скоростная МКПП.

О выходе нового поколения «Буханки» на данный момент речи не идет, однако в ближайшем будущем у популярного отечественного вездехода может появиться специальная версия, использующая в качестве движущей силы электричество. Планы по началу производства электрического исполнения знаменитой ульяновской модели раскрыли еще в прошлом месяце.

Предполагается, что трансмиссия для такой «Буханки» будет полностью электрической, однако разработчики такой модели не исключают установку на модель топливного генератора, который позволит увеличить запас хода и избавит от ситуации, когда тяговая батарея потеряет заряд, а поблизости не будет станции для его пополнения.

Первые испытания электрической «Буханки» собираются провести уже этим летом.