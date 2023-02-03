ДомойАвтоновости сегодняВ Москве нашли десятки якобы закончившихся у дилеров Lada Vesta

В Москве нашли десятки якобы закончившихся у дилеров Lada Vesta

От: Алексей Шмидт
vesta 1a1

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» в первых числах февраля отчиталась о том, что дилерские запасы моделей Lada Vesta на исходе. Речь шла о машинах, которые были выпущены до остановки завода в Ижевске весной прошлого года. Журналисты одного популярного российского автоиздания решили проверить эту информацию и, как пишет этот же журнал, убедились в ее недостоверности.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», – рассказали представители ассоциации РОАД в интервью РИА «Новости» 2 февраля.

Корреспонденты портала «Автовзгляд» под видом покупателей наведались в 5 столичных автосалонов Lada. В ходе визита им удалось выяснить некоторые интересные подробности.

1446813241 vesta sedan 10

В действительности в наличии модели Vesta не оказалось только в одном автосалоне (на машину предложили оформить предзаказ и ждать до апреля-мая). В остальных же дилерских центрах «Вест» имелось в достатке. Причем в двух из них журналистам предложили как базовые 4-дверки со 106-сильным двигателем и МКПП, так и более дорогие универсалы Vesta SW, а также Vesta Sport. 

Кроме того, «тайным покупателям» удалось обнаружить на стоянке одного из московских дилеров не менее пары десятков новых «Вест», что может говорить о создаваемом искусственным образом дефиците. 

Напомним, производство Lada Vesta, но уже в обновленном варианте NG, планируют возобновить весной этого года на новой площадке для этой модели – в Тольятти.  

Источник:Автовзгляд
Фото:Lada

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Последнее на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+