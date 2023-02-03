Geely перевыпустит свой самый большой кроссовер под именем Proton X90

Компания Geely, владеющая малазийским суббрендом Proton, готовится к перевыпуску своего самого крупного в линейке представителя сегмента SUV – модели, известной на некоторых рынках под именем HaoYue, а на других носящей название Okavango. Вместе с тем уже названы сроки дебюта такого кроссовера – второй квартал 2023 года.

Предполагается, что новинка получит название Proton X90 и будет в точности повторять китайскую модель. Что интересно, в КНР сейчас доступен обновленный кроссовер HaoYue L, однако в Малайзии, похоже, собираются наладить производство дорестайлингового варианта этого вседорожника, который выпускается с 2020 года.

Напомним, оригинальный Geely HaoYue или Geely Okavango может быть исключительно переднеприводным. Линейка двигателей этой модели состоит из двух вариантов турбомоторов.

Первым является полуторалитровый 3-цилиндровый агрегат JLH-3G15TDB, которым комплектуется хорошо известный на российском рынке «паркетник» Geely Coolray. Самые дорогостоящие исполнения HaoYue или в некоторых странах Okavango оснащаются 1,8-литровым 4-цилиндровым двигателем с индексом 4G18TDB.

В малазийском Proton X90, по всей вероятности, задействуют самый слабый силовой агрегат, поскольку именно его производство сейчас налажено на мощностях местной компании «Протон».

Впрочем, определённые изменения все же возможны. Так, например, местная пресса пишет о планах по созданию на базе этого ДВС гибридной модификации, подробностей о характеристиках которой пока нет.

Напомним, до 2017 года компанией Proton владела британская марка Lotus, после чего ее приобрела Geely. Сейчас эта фирма занимается выпуском моделей X50 и X70, представляющий собой кроссоверы Geely Coolray и Geely Atlas с замененными шильдиками.