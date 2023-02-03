Раскрыт кроссовер, который может заменить в России Nissan X-Trail

Им, как ни странно, окажется очередной китайский кроссовер. На этот раз речь идет о модели Dongfeng Fengguang Landian E5. Поставки таких «паркетников» в Россию, планируют наладить уже к 1 марта.

Формально это будет вседорожник с именем Fengguang Landian E5. Название марки Dongfeng в нем не используется, но сам бренд Fengguang принадлежит этому «поднебесному» автогиганту.

Кроссовер Landian E5 известен тем, что стал первым, которому досталась мультимедийная система Huawei Hicar 3.0. Внешне автомобиль выглядит вполне обычно – он получил большую радиаторную решетку, над которой проходит полоса светодиодных ДХО, внешне повторяющая узор «гриля».

Длина Landian E5 равна 4760 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1710 мм, а размер колесной базы составляет 2785 мм.

В салоне кроссовера установлено сразу семь сидений, а кресла скомпонованы по формуле 2+3+2. Внутри можно обнаружить множество хромированных элементов и вставок под дерево, а также многофункциональный руль, цифровую комбинацию приборов и систему запуска мотора с кнопки.

Но, пожалуй, самой главной фишкой потенциального сменщика в России кроссовера Nissan X-Trail является наличие в его оснащении ультрасовременной мультимедийной системы Huawei HiCar 3.0, обладающей сразу 12-ю динамиками и интеллектуальной функцией очистки воздуха.

Приводит в движение Fengguang Landian E5 гибридная силовая установка на базе полуторалитрового ДВС Fudi Power. Связку бензиновому мотору составляет электрический двигатель.

Другие характеристики новой модели Dongfeng, которую планируют начать поставлять в Россию по параллельному импорту, раскроют ближе к весне.