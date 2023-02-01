«АвтоВАЗ» хочет выпустить полноприводный кроссовер Lada

Как известно, на сегодняшний день в линейке «АвтоВАЗа» не имеется ни одного кроссовера, а полноприводные модели являются внедорожниками. Впрочем, вскоре этот недочет может быть исправлен. По крайней мере такие планы лелеет руководство российского автогиганта.

Как удалось выяснить журналистам издания «Автовзгляд», задумка по созданию полноприводного кроссовера действительно имеется. О ней поведал вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин.

По словам топ-менеджера, вопрос разработки кроссовера, оснащенного системой полного привода, в данный момент активно прорабатывается. Более того, параллельно с этим компания набирает команду новых специалистов, которые могли бы реализовать подобные планы.

После того, как проект будет подготовлен, его продемонстрируют совету директоров, которому и предстоит решить, есть ли у него перспективы. Никаких подробностей о названии, а также сроках подготовки полноприводного кроссовера господин Костромин не раскрыл, но осторожно пообещал сделать соответствующее заявление до конца 2023 года.

Пока же ближайшие планы «АвтоВАЗа» связаны с проектом переднеприводного кроссовера Lada, в основе которого будет лежать платформа седанов и универсалов Vesta. Предполагается, что автомобиль будет представлять собой приподнятую версию версии Vesta SW Cross (благодаря увеличенному клиренсу), а по габаритам окажется близок к экс-бестселлерам SUV-сегмента российского рынка Hyundai Creta и Renault Kaptur.

Производство кроссовера на платформе Lada Vesta «АвтоВАЗ» надеется запустить до конца 2025 года. Работы над созданием модели уже ведутся.