Завод «Автотор» в Калининграде начал выпуск китайских седанов Kaiyi E5 размером с Kia Cerato

Предприятие «Автотор», расположенное в Калининградской области, долгое время занималось сборкой автомобилей BMW, Kia и Hyundai, однако с весны этого года заводу пришлось резко перестраивать свою работу, начав поиск новых партнеров. И, похоже, они наконец найдены. Накануне появилась информация о том, что крупнейшая автосборочная площадка России приступила к выпуску китайских седанов Kaiyi.

Четырехдверки родом из «Поднебесной» вряд ли можно назвать хорошо известными в России. Но, что еще более интересно, они малоизвестны и у себя на родине в КНР.

В «Автоторе» настаивают, что название Kaiyi правильно читать как «Каи». Сам этот бренд является относительно новым, но ранее продавал свои машины под названием Cowin и когда-то принадлежал Chery.

Первой моделью Kaiyi, которая встала на конвейер завода в Калиниграде, оказался седан E5. В его основе лежит уже снятый с производства в Китае Chery Arrizo 7. Автомобиль представляет собой 4-дверку сегмента C+ с длиной 4666 мм и колесной базой 2700 мм. Таким образом, по габаритам он оказался близок к ранее выпускавшемуся на этом же заводе Kia Cerato.

Седан оснащается полуторалитровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 147 лошадиных сил. Связку ему составляет вариатор с имитацией девяти фиксированных диапазонов.

Пока речь идет только о так называемой «отверточной» сборке. Тем не менее, переоснащение линии уже ведется и должностные лица обещают, что степень локализации будет постепенно наращиваться.

Сколько будет стоить Kaiyi пока неизвестно. На официальном сайте компании прайс-листы на модель E5 не опубликованы. Предполагается, что это произойдет ближе к весне этого года. Тогда же обещают начать официальные продажи таких седанов.